Умоляю! Помогите ! Задайте общие вопросы и ответ. 1-............................................ there ? Yes,.................. . ( She saw some old houses there ) 2-.................................... In the house Yes,......
Английский язык
Умоляю! Помогите ! Задайте общие вопросы и ответ. 1-............................................ there ? Yes,.................. . ( She saw some old houses there ) 2-.................................... In the house Yes,................... . ( There were some people in the house. ). 3-........................................................old? Yes,................... . ( The houses were old .) . 4-..................................in the house ? Yes,...................... . ( There are some carpets in the house ). 5-.................................. In the house? Yes,....................... . ( The carpets are in the house .)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Did she see any old houses there? Yes, She did. Were there any people in the house. Yes, there were. Were the houses old? Yes, they were. Are there any carpets in the house? Yes, there are. Are the carpets in the house. Yes, they are. По каждому вопросу есть и полный ответ в самом задании.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтаксический разбор предложений и их схема: 1)По утрам я упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. 2) Приют наш мал, зато спокое...
Русский язык
Математика
Скорость вертолета в 6 раз больше скорости машины. Вертолет пролетел за 2 часа на 510 км. больше, чем машина проехала за это же время.Найди скорост...