Синтаксический разбор предложений и их схема: 1)По утрам я упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. 2) Приют наш мал, зато спокоен.

Русский язык
Синтаксический разбор предложений и их схема: 1)По утрам я упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. 2) Приют наш мал, зато спокоен.
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Гость:
На первом скриншоте разбор, на втором схемы
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