Синтаксический разбор предложений и их схема: 1)По утрам я упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. 2) Приют наш мал, зато спокоен.

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Синтаксический разбор предложений и их схема: 1)По утрам я упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. 2) Приют наш мал, зато спокоен.

Автор: Гость