Найди и подчеркни главные члены в предложениях. 1)Было тихое летнее утро. 2)Солнц?? уже довольно высоко сияло на чистом небе.
Русский язык
Найди и подчеркни главные члены в предложениях. 1)Было тихое летнее утро. 2)Солнц?? уже довольно высоко сияло на чистом небе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо подчеркнуть: в 1 предложении:Утро(одной чертой)во 2 предложении:Солнце(одной чертой),сияло(двумя чертами)
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