Найди и подчеркни главные члены в предложениях. 1)Было тихое летнее утро. 2)Солнц?? уже довольно высоко сияло на чистом небе.

Русский язык

Найди и подчеркни главные члены в предложениях. 1)Было тихое летнее утро. 2)Солнц?? уже довольно высоко сияло на чистом небе.

Автор: Гость