Почему у птиц мозг значительно больше,чем у рептилий?

Биология
Почему у птиц мозг значительно больше,чем у рептилий?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы умнее чем рептилии Так же у птиц более развитая нервная система  Вроде так!!!!
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