Почему у птиц мозг значительно больше,чем у рептилий?
Биология
Почему у птиц мозг значительно больше,чем у рептилий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы умнее чем рептилии Так же у птиц более развитая нервная система Вроде так!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Умоляю! Помогите ! Задайте общие вопросы и ответ. 1-............................................ there ? Yes,.................. . ( She saw ...
Русский язык
Синтаксический разбор предложений и их схема: 1)По утрам я упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. 2) Приют наш мал, зато спокое...
Русский язык