Мастер изготавливает 120 деталей За 8 часов работы в месяц со своим учеником он изготовляет такое же количество деталей За 5 часов вычислить производительность и ученика

Математика

Мастер изготавливает 120 деталей За 8 часов работы в месяц со своим учеником он изготовляет такое же количество деталей За 5 часов вычислить производительность и ученика

Автор: Гость