Мастер изготавливает 120 деталей За 8 часов работы в месяц со своим учеником он изготовляет такое же количество деталей За 5 часов вычислить производительность и ученика

Математика
Мастер изготавливает 120 деталей За 8 часов работы в месяц со своим учеником он изготовляет такое же количество деталей За 5 часов вычислить производительность и ученика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:8=15(дет.)- за 1 час. 120:5=24(дет.)-за час со своим учеником. 24-15=9(дет)-производительность ученика
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