Запиши все числа которые а)больше 34 но меньше 42 б)меньше 63 но больше 56

Математика
Запиши все числа которые а)больше 34 но меньше 42 б)меньше 63 но больше 56
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)35,36,37,38,39,40,41. б)57,58,59,60,61.62. ето же просто:)
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