Запиши все числа которые а)больше 34 но меньше 42 б)меньше 63 но больше 56
Математика
Запиши все числа которые а)больше 34 но меньше 42 б)меньше 63 но больше 56
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)35,36,37,38,39,40,41. б)57,58,59,60,61.62. ето же просто:)
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