1. Сколькими способами можно рассадить 12 гостей на 12 различных стульев

Математика
1. Сколькими способами можно рассадить 12 гостей на 12 различных стульев
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12*11*10*9*7*6*5*4*3*2*1= не считал; вроде так Ход мыслей: на первый стул можно посадить одного из 12, тогда на след 12-1 и тд
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