ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТРЫВОК ТЕКСТА ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С ДЕЕПРИЧАСТНЫМИ ОБОРОТА(5)

Гость: Гость:

1. Зима, смеясь, от счастья плачет, Весны качая колыбель. -И. Северянин 2. Катясь, извиваясь, стремясь, вырастая, Вперед и вперед убегая в свободном задоре – Так падают бурные воды в сверкающем, быстром Лодоре! -Роберт Саути 3. Когда вся толпа, смеясь и разговаривая, ускакала за царевичем, он надел шапку, влез опять на коня и шагом поехал ко двору. -А. Толстой 4. Дружина Андреевич, отслушав молебен, вошел в добром платье, в парчовом халате, с собольей шапкою в руках. -А. Толстой 5. Вскочив в седло, князь полетел с полумертвой боярыней, а за ним, гремя оружием, полетели его холопы. -А. Толстой 6.Старик прилег к земле и, еще задыхаясь от страха, стал шептать какие-то слова. -А. Толстой 7. Жалобно курлыча, летят на юг длинные вереницы журавлей. 8. Я..., прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос.. . (М. Ю. Лермонтов) . 9.Не видав еще Парижа, не знаю, меньше ли в нем страждет обоняние.. . (Д. И. Фонвизин) . 10.Знав, что девка добродетельна и подарка из рук его не возьмет, положил он в сундук ее украденную вещь (Д. И. Фонвизин) . 11. Но, возвратясь домой, мне сказали ее приказ, что мне отведен угол в нижнем этаже (А. Н. Радищев) . 12. Она уже была от него далеко, как, услыша сей голос, бросилась к нему из всей силы (И. А. Крылов).