1. Сколько ячеек ЭТ включают в себя следующий диапазон Z100:AB109 ?
Информатика
1. Сколько ячеек ЭТ включают в себя следующий диапазон Z100:AB109 ?
Ответ(ы):
Гость:
30 ячеек. по горизонтали 3 ячейки Z, AA,AB, и по вертикали 10 строк от 100 до 109.
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