1. Сколько различных трёхзначных чисел, делящихся на 6, и не содержащих одинаковых ??ифр, можно составить из цифр 0, 4, 5, 6?

Алгебра

1. Сколько различных трёхзначных чисел, делящихся на 6, и не содержащих одинаковых ??ифр, можно составить из цифр 0, 4, 5, 6?

Автор: Гость