Чему равна сумма семи членов геометрической прогрессии bn,если b1=-1.5,b2=3

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Если первый член прогрессии равен -1,5, а второй 3, значит каждый последующий умножается на -2, тогда b3=-6 b4=12 b5=-24 b6=48 b7=-96 Теперь считаем сумму: -1,5+3-6+12-24+48-96=-1,5-3-12-48=-1,5-15-48=-1,5-63=-64,5