Решить три несложных логарифма (смотрите приложение)

Алгебра
Решить три несложных логарифма (смотрите приложение)
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Гость:
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