Укажите слово, в котором правописание суффикса прилагательного объясняется тем, ??то оно образовано от существительного: пересказанный; ответственно; горелый; лебединый

Русский язык
Укажите слово, в котором правописание суффикса прилагательного объясняется тем, ??то оно образовано от существительного: пересказанный; ответственно; горелый; лебединый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лебединый, образовано от сущ. "лебедь" при помощи суффика -ИН
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