Укажите слово, в котором правописание суффикса прилагательного объясняется тем, ??то оно образовано от существительного: пересказанный; ответственно; горелый; лебединый
Русский язык
Укажите слово, в котором правописание суффикса прилагательного объясняется тем, ??то оно образовано от существительного: пересказанный; ответственно; горелый; лебединый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лебединый, образовано от сущ. "лебедь" при помощи суффика -ИН
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На уборку школьного двора вышли 12 мальчиков, это на 3 больше, чем девочек. Сколько девочек вышло на уборку?
Биология
1. Где находится запас жиров в кости. 2. Что обеспечивает рост костей в длину. 3. Ве??ество,при расщеплении которого мыщцы получают энергию. ...