Укажите слово, в котором правописание суффикса прилагательного объясняется тем, ??то оно образовано от существительного: пересказанный; ответственно; горелый; лебединый

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Укажите слово, в котором правописание суффикса прилагательного объясняется тем, ??то оно образовано от существительного: пересказанный; ответственно; горелый; лебединый

Автор: Гость