Номер 365 а и б 5 класс я случайно поставил русский
Русский язык
Номер 365 а и б 5 класс я случайно поставил русский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
315 - р + 185 = 500-рпри р = 148; 500-148=352при р = 213; 500-213=287 427 - L - 167 = 260-Lпри L = 59 260-59=201при L = 260 260-260=0
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