180 семян свёклы взошли 126 Какой процент всхожести семян свеклы
Математика
180 семян свёклы взошли 126 Какой процент всхожести семян свеклы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:100=1,8 (семян) - 1 процент 126:1,8=70% Ответ: Взошло 70% семян
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