Какое влияние оказали технические новшества на образ жизни европейцев? (XIX век) 30 Баллов
История
Какое влияние оказали технические новшества на образ жизни европейцев? (XIX век) 30 Баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большое влияние оказало развитие техники. А изобретателем книгопечатания считается известный Иоганн Гутенберг. Где-то приблизительно в 1440 году он построил свой станок. Плюс ко всему стали ездить на машинах. Развитие горного дела и металлургии. На мануфактурах мастера трудились не на себя, а на владельца мануфактуры.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Алгебра
В кассе девочек в 2 раза больше, чем мальчиков.Если из этого класса уйдут 3 девочки ?? придут 3 мальчика, то девочек и мальчиков станет поровну.Ско...