Какое влияние оказали технические новшества на образ жизни европейцев? (XIX век) 30 Баллов

История
Какое влияние оказали технические новшества на образ жизни европейцев? (XIX век) 30 Баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большое влияние оказало развитие техники. А изобретателем книгопечатания считается известный Иоганн Гутенберг.  Где-то приблизительно в 1440 году он построил свой станок. Плюс ко всему стали ездить на машинах. Развитие горного дела и металлургии. На мануфактурах мастера трудились не на себя, а на владельца мануфактуры.
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