Какое влияние оказали технические новшества на образ жизни европейцев? (XIX век) 30 Баллов

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Большое влияние оказало развитие техники. А изобретателем книгопечатания считается известный Иоганн Гутенберг. Где-то приблизительно в 1440 году он построил свой станок. Плюс ко всему стали ездить на машинах. Развитие горного дела и металлургии. На мануфактурах мастера трудились не на себя, а на владельца мануфактуры.