Помогите пожалуйста.обозначь границы предложений. Спиши Выдели корень в однокоренных словах. осень пора грибов идут грибники в лес они ищут ищет грибные места грибы вырастают из грибницы под березами осинами ельями всюду прячут...

Русский язык

Помогите пожалуйста.обозначь границы предложений. Спиши Выдели корень в однокоренных словах. осень пора грибов идут грибники в лес они ищут ищет грибные места грибы вырастают из грибницы под березами осинами ельями всюду прячутся грибочки вон их сколько

Автор: Гость