Помогите пожалуйста.обозначь границы предложений. Спиши Выдели корень в однокоренных словах. осень пора грибов идут грибники в лес они ищут ищет грибные места грибы вырастают из грибницы под березами осинами ельями всюду прячут...
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Помогите пожалуйста.обозначь границы предложений. Спиши Выдели корень в однокоренных словах. осень пора грибов идут грибники в лес они ищут ищет грибные места грибы вырастают из грибницы под березами осинами ельями всюду прячутся грибочки вон их сколько
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень- пора грибов. Идут грибники в лес. Они ищут грибные места. Грибы вырастают из грибницы под березами, осинами, елями. Всюду прячутся грибочки. Вон их сколько!
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