Помогите пожалуйста. Механизм старинных часов состоит из трех шестеренок, соедин??нных как на рисунке: на первой 48 зубцов, на второй 12, на третьей 8. Когда хотя бы одна из шестеренок заканчивает полный оборот, часы бьют. Изве...
Математика
Помогите пожалуйста. Механизм старинных часов состоит из трех шестеренок, соедин??нных как на рисунке: на первой 48 зубцов, на второй 12, на третьей 8. Когда хотя бы одна из шестеренок заканчивает полный оборот, часы бьют. Известно, что центральная шестеренка сделала 16 оборотов. За какое время часы ударят 17 раз, если известно, что вторая шестеренка делает полный оборот за одну минуту? Ответ дайте в секундах без указания размерности. Если он дробный, округлите до целых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б-48зубцов,С-12зуцов,М-8зубцов За время,когда Б сделает 1 оборот, С сделает 4 оборота,М сделает 6 оборотов. Вместе сделают 11 оборотов. За время,когда С сделает 2 оборота,М сделает 3 оборота. Вместе за это время 16 оборотов 1 оборот М делает за 8/12+60сек=2/3*60сек=40чек Время ,когда они вместе сделают 17 оборотов равно: 4мин+2мин+40сек=6мин 40сек=6*60+40=400сек Если совпадение боев рассматривать как один бой,то 4бой будет(С+М) на 2мин 8бой будет (Б+С+М) на 4мин 12бой(С+М) на 6мин 16бой (Б+С+М) на 8мин Тогда 17 бой будет через 8мин+40сек=8*60+40=520с
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