Помогите пожалуйста. Механизм старинных часов состоит из трех шестеренок, соедин??нных как на рисунке: на первой 48 зубцов, на второй 12, на третьей 8. Когда хотя бы одна из шестеренок заканчивает полный оборот, часы бьют. Изве...

Математика

Помогите пожалуйста. Механизм старинных часов состоит из трех шестеренок, соедин??нных как на рисунке: на первой 48 зубцов, на второй 12, на третьей 8. Когда хотя бы одна из шестеренок заканчивает полный оборот, часы бьют. Известно, что центральная шестеренка сделала 16 оборотов. За какое время часы ударят 17 раз, если известно, что вторая шестеренка делает полный оборот за одну минуту? Ответ дайте в секундах без указания размерности. Если он дробный, округлите до целых.

Автор: Гость