Що буде якщо чай змішати з молоком

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Що буде якщо чай змішати з молоком
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Гость:
Будет чай — с молоком.
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