13/c-8 -(вторая дробь)8с/(с-8)^2 -(третья дробь) 5с/c^2-64
Математика
13/c-8 -(вторая дробь)8с/(с-8)^2 -(третья дробь) 5с/c^2-64
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-104 ответ вроде бы если я правильно поняла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста. Механизм старинных часов состоит из трех шестеренок, соедин??нных как на рисунке: на первой 48 зубцов, на второй 12, на третье...
Русский язык
Другие предметы
Математика
Один поезд находится в пути 7ч а второй 13ч. Второй поезд проехал на 360км больше, чем первый. Сколько километров проехал каждый поезд, если они дв...