13/c-8 -(вторая дробь)8с/(с-8)^2 -(третья дробь) 5с/c^2-64

Математика
13/c-8 -(вторая дробь)8с/(с-8)^2 -(третья дробь) 5с/c^2-64
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