Соченение что раднит музыку с литературой
Музыка
Соченение что раднит музыку с литературой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В литературе как и в музыке есть определённый сюжет который композитор перелёт через мелодию В литературе писатель передает свои чувства и эмоции через слова эпитеты а музыкант через мелодию Возьмём к примеру произведение щелкунчик если мы прочтем то у нас останутся. впечатление от этого рассказа но так же чётко передаёт эти чувства и музыка .Я считаю что музыка без литературы а литературы без музыки не существовало
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