В кассе девочек в 2 раза больше, чем мальчиков.Если из этого класса уйдут 3 девочки ?? придут 3 мальчика, то девочек и мальчиков станет поровну.Сколько учеников в классе? Нужно: Составить математическую модель и решить. Заран...

Алгебра

В кассе девочек в 2 раза больше, чем мальчиков.Если из этого класса уйдут 3 девочки ?? придут 3 мальчика, то девочек и мальчиков станет поровну.Сколько учеников в классе? Нужно: Составить математическую модель и решить. Заранее спасибо.

Автор: Гость