В кассе девочек в 2 раза больше, чем мальчиков.Если из этого класса уйдут 3 девочки ?? придут 3 мальчика, то девочек и мальчиков станет поровну.Сколько учеников в классе? Нужно: Составить математическую модель и решить. Заран...
Алгебра
В кассе девочек в 2 раза больше, чем мальчиков.Если из этого класса уйдут 3 девочки ?? придут 3 мальчика, то девочек и мальчиков станет поровну.Сколько учеников в классе? Нужно: Составить математическую модель и решить. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За х примем число девочек. 2х - число мальчиков. (2х-2) - число мальчиков после ухода двух мальчиков. (х+2) - стало девочек в классе. По условию девочек стало на 6 меньше, чем мальчиков. Отсюда равенство: (2х-2)-(х+2)=6; 2х-2-х-2=6; х=10 - это девочки. 2х=2*10=20 - это мальчики. Проверка: 20-2=18; 10+2=12; 18-12=6.
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