1. I'm hungry. Let's _____ a pizza. 2. If I'm not at home, please _____a message. 3. You can _____ the car in the car park nearthe school. Первое слово начинается на О Второе на I Третье на P

Английский язык

Автор: Гость