Сочинение на тему жильцы моего дома помогите пж заранее спасибо

Гость: Гость:

Первый жилец и самый главный это папа, он принимает все важные решения и без него не как обойтись нельзя.Второй жилец это мама которая всегда крутится перед зеркалом то поправляя прическу,то делая макияж, она всегда готовит нам очень вкусную еду,которую я ем с удовольтвием Третий жилец это-мамина мама, то-есть моя бабушка, обычно она вяжет одежду или ухаживает за своим котом, которого зовут Тимофей он обожает молоко и колбасу, а ещё он когда бабушка не видит он пытается залезть в клетку к моему любимому попугаю Кеше. Кеша очень умный попугай который умеет разговаривать. А я шестой жилец. Больше всего я люблю разговаривать с моим попугаем Кешей или гулять на улице.Вот и все жители моего дома.