ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ??? ДВА УЧАСТКА РАВНЫ 200 га. ПРИЧЕМ ВТОРОЙ УЧАСТОК В 3 РАЗА МЕНЬШЕ ПЕРВОГО найдите площадь каждого участка???
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ??? ДВА УЧАСТКА РАВНЫ 200 га. ПРИЧЕМ ВТОРОЙ УЧАСТОК В 3 РАЗА МЕНЬШЕ ПЕРВОГО найдите площадь каждого участка???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х= первому участку 200= х+ 1/3 х х= 200/ 1 1/3 х= 150 второй участок = 50
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