ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ??? ДВА УЧАСТКА РАВНЫ 200 га. ПРИЧЕМ ВТОРОЙ УЧАСТОК В 3 РАЗА МЕНЬШЕ ПЕРВОГО найдите площадь каждого участка???

Математика

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ??? ДВА УЧАСТКА РАВНЫ 200 га. ПРИЧЕМ ВТОРОЙ УЧАСТОК В 3 РАЗА МЕНЬШЕ ПЕРВОГО найдите площадь каждого участка???

Автор: Гость