Тетрадь и Альбом стоит 60 руб. А альбом дороже тетради на 16 руб сколько стоит альбом и сколько стоит тетрадь

Математика

Тетрадь и Альбом стоит 60 руб. А альбом дороже тетради на 16 руб сколько стоит альбом и сколько стоит тетрадь

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