Тетрадь и Альбом стоит 60 руб. А альбом дороже тетради на 16 руб сколько стоит альбом и сколько стоит тетрадь
Математика
Тетрадь и Альбом стоит 60 руб. А альбом дороже тетради на 16 руб сколько стоит альбом и сколько стоит тетрадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60-16=44 2)(44/2)+16=38-альбом 3)60-36=22 тетрадь ответ альбом 38 тетрадь 22
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