1. Где находится запас жиров в кости. 2. Что обеспечивает рост костей в длину. 3. Ве??ество,при расщеплении которого мыщцы получают энергию. 4. Что помогает срастатся сломаной кости. 5. Почему утомляют мышцы. 6. Когда жа...

Биология
1. Где находится запас жиров в кости. 2. Что обеспечивает рост костей в длину. 3. Ве??ество,при расщеплении которого мыщцы получают энергию. 4. Что помогает срастатся сломаной кости. 5. Почему утомляют мышцы. 6. Когда жарко кровеносные сосуды кожи (что делают)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рост кости в длину происходит главным образом в частях ещё не окостеневших, в трубчатых костях между эпифизами и диафизом , но отчасти и путём отложения новых частиц ткани между существующими интуссусцепция (Короче можно сказать за счет питания костной ткани)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Переведите 23 М 06 см = см 2 ч 45 мин= мин 62335= т кг 584мм = см мм
Ответить
Русский язык
Номер 365 а и б 5 класс я случайно поставил русский
Ответить
Математика
Тетрадь и Альбом стоит 60 руб. А альбом дороже тетради на 16 руб сколько стоит альбом и сколько стоит тетрадь
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ??? ДВА УЧАСТКА РАВНЫ 200 га. ПРИЧЕМ ВТОРОЙ УЧАСТОК В 3 РАЗА МЕНЬШЕ ПЕРВОГО найдите площадь каждого участка???
Ответить
Математика
180 семян свёклы взошли 126 Какой процент всхожести семян свеклы
Ответить