1. Где находится запас жиров в кости. 2. Что обеспечивает рост костей в длину. 3. Ве??ество,при расщеплении которого мыщцы получают энергию. 4. Что помогает срастатся сломаной кости. 5. Почему утомляют мышцы. 6. Когда жа...
Биология
1. Где находится запас жиров в кости. 2. Что обеспечивает рост костей в длину. 3. Ве??ество,при расщеплении которого мыщцы получают энергию. 4. Что помогает срастатся сломаной кости. 5. Почему утомляют мышцы. 6. Когда жарко кровеносные сосуды кожи (что делают)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рост кости в длину происходит главным образом в частях ещё не окостеневших, в трубчатых костях между эпифизами и диафизом , но отчасти и путём отложения новых частиц ткани между существующими интуссусцепция (Короче можно сказать за счет питания костной ткани)
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