Помогите пожалуйста найти проверочные слова Дерево, корнями, земля, воды.
Русский язык
Помогите пожалуйста найти проверочные слова Дерево, корнями, земля, воды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дерево-деревья корнями-корень земля-земли воды-воды(так как есть слова, воды(ударение на ы, и воды ударение на о)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На уборку школьного двора вышли 12 мальчиков, это на 3 больше, чем девочек. Сколько девочек вышло на уборку?
Биология
1. Где находится запас жиров в кости. 2. Что обеспечивает рост костей в длину. 3. Ве??ество,при расщеплении которого мыщцы получают энергию. ...