Автомобиль , двигаясь равномерно , проехал 50 м за 2 с. Какой путь он проедет за 20 с , двигаясь с той же скоростью ?

Физика

Автомобиль , двигаясь равномерно , проехал 50 м за 2 с. Какой путь он проедет за 20 с , двигаясь с той же скоростью ?

Автор: Гость