Автомобиль , двигаясь равномерно , проехал 50 м за 2 с. Какой путь он проедет за 20 с , двигаясь с той же скоростью ?
Физика
Автомобиль , двигаясь равномерно , проехал 50 м за 2 с. Какой путь он проедет за 20 с , двигаясь с той же скоростью ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000 Метров 1000м=1км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите слово, в котором правописание суффикса прилагательного объясняется тем, ??то оно образовано от существительного: пересказанный; ответственн...
Математика
На уборку школьного двора вышли 12 мальчиков, это на 3 больше, чем девочек. Сколько девочек вышло на уборку?