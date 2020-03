Write the sentences and finish the short answers 1. live / at / you / Do / school / ? ________________________ No,_________________ 2. in / students / Do / the canteen / ? / eat ________________________ Yes,______________...

Английский язык

Write the sentences and finish the short answers 1. live / at / you / Do / school / ? ________________________ No,_________________ 2. in / students / Do / the canteen / ? / eat ________________________ Yes,________________ 3. to school / your brother / on Saturday / ? / Does / go ________________________ No,_________________ 4. live / near / Do / your friends / you / ? ________________________ Yes,________________ 5. at / school / finish / Does / three o'clock / ? ________________________ No,_________________

Автор: Гость