1. Сколько тепла выделится в проводнике сопротивлением 50 Ом за 2 мин, если сила тока в цепи 5 А? 2. Определите внтреннее сопротивление источника питания, если его ЭДС равна 30 В, внешнее сопротивление цепи 13 Ом, а сила тока в...

Физика

1. Сколько тепла выделится в проводнике сопротивлением 50 Ом за 2 мин, если сила тока в цепи 5 А? 2. Определите внтреннее сопротивление источника питания, если его ЭДС равна 30 В, внешнее сопротивление цепи 13 Ом, а сила тока в цепи 2 А.

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