1. Сколько тепла выделится в проводнике сопротивлением 50 Ом за 2 мин, если сила тока в цепи 5 А? 2. Определите внтреннее сопротивление источника питания, если его ЭДС равна 30 В, внешнее сопротивление цепи 13 Ом, а сила тока в...
Физика
1. Сколько тепла выделится в проводнике сопротивлением 50 Ом за 2 мин, если сила тока в цепи 5 А? 2. Определите внтреннее сопротивление источника питания, если его ЭДС равна 30 В, внешнее сопротивление цепи 13 Ом, а сила тока в цепи 2 А.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 Q=I^2Rt=50*120*5=30кДж №2 I= E/r+R r=(E/I) -R r=30/2-13=2
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