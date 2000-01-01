1. Сократите: ⁸⁄₁₄, ⁷⁄₆₃‚ ³⁰⁄₈₄‚ ³´˙ ¹²⁄₃·₁₇
Математика
1. Сократите: ⁸⁄₁₄, ⁷⁄₆₃‚ ³⁰⁄₈₄‚ ³´˙ ¹²⁄₃·₁₇
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/7,1/9,5/1434*12/3*17 тут можно сократить дробь 12/3 будет 4 т.е 34*4*17= 136*17=2312
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