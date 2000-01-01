Нужно: Дано и решение. Смешали 150 г 5% и 300 г 10 % раствора соли. Чему равна массовая доля вещества в полученном растворе?

Химия

Нужно: Дано и решение. Смешали 150 г 5% и 300 г 10 % раствора соли. Чему равна массовая доля вещества в полученном растворе?

Автор: Гость