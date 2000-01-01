Нужно: Дано и решение. Смешали 150 г 5% и 300 г 10 % раствора соли. Чему равна массовая доля вещества в полученном растворе?
Химия
Нужно: Дано и решение. Смешали 150 г 5% и 300 г 10 % раствора соли. Чему равна массовая доля вещества в полученном растворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m1(соли) = 150 г w1(соли) = 5% =0.05 m2(соли) = 300 г w2(соли) = 10% =0.1 Найти w3(соли) -? Решение: w3 = (m1*w1 + m2*w2) / (m1+m2) w3 = (150*0.05 +300*0.1) / (150+300) = 37.5/450 = 0.083 = 8.3%
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