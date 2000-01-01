Напишите сочинение .Поэма Демон.Образы и мотивы поэмы .

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Поэму «Демон» Михаил Юрьевич написал в 1832 году, она по праву считается одной из жемчужин его творчества и романтической поэзии в целом. Поэт и писатель работал над этим произведением целых десять лет и вложил в него всю суть своих тираноборческих амбиций. Не зря главный герой поэмы предстает могущественным противником ужаснейшего из тиранов — творца. Именно поэтому образ демона передает суть авторской мысли гораздо больше, чем собственно сюжет. Судьба демона, его чувства и мысли, отношение к Тамаре — все это создает трагичность и возвышенность персонажа, облагораживает его роль борца за свободу, несправедливо осужденного тираном. Такая интерпретация образа демона была для литературы крайне редкой, даже можно сказать, что пришлась современникам Лермонтова в новинку. Демон вовсе не отрицательный персонаж, хотя он и носит клеймо «позора преступленья», читатель невольно ему симпатизирует, жалеет, гневается на несправедливость бога. Каждая строчка застрагивает струну в душе: «Я тот, чей взор надежду губит,Едва надежда расцветет,Я тот, кого никто не любит,И все живущее клянет.Я бич рабов моих земных,Я царь познанья и свободы,Я враг небес, я зло природы,И, видишь,— я у ног твоих!» Эти строки, несмотря на свое внешне отрицательное содержание, невероятным образом наполняются невыносимым страданием демона, который их произносит. Вместе с тем поэт раскрывает всю глубину и возвышенность натуры персонажа.В начале поэмы демон предстает отрешенным, опустевшим от вечно творимого зла и бесконечной власти над грешными людьми: «Он сеял зло без наслажденья.Нигде искусству своемуОн не встречал сопротивленья —И зло наскучило ему» Кажется, будто из этого замкнутого круга ему не выбраться. Он и сам уверен, что вынужден вечно скитаться, все больше полнясь глубоким страданием из-за собственного всесилия. Но однажды герой узнает о Тамаре, святой женщине, монахине. Эта мимолетная, исключительно земная, но чистая красота пленяет его, побуждает к жизни. С этого момента перед читателем предстает новый демон, такой, каким он был когда-то, будучи во власти страстей. Только теперь он раскрывается в полной мере, во всех гранях своей натуры. Безумная страсть демона похожа на помешательство, чтобы соблазнить Тамару, он клянется в потрясающих масштабами вещах, вызывая некий трепет перед собой: «Пучину гордого познаньяВзамен открою я тебе.Толпу духов моих служебныхЯ приведу к твоим стопам;...Я опущусь на дно морское,Я полечу за облака,Я дам тебе все, все земное —Люби меня!..» Выражая свои чувства, демон пугает и восхищает не меньше, чем его обещания: «С моей преступной головыЯ гордо снял венец терновый,Я все былое бросил в прах:Мой рай, мой ад в твоих очах.Люблю тебя нездешней страстью,Как полюбить не можешь ты:Всем упоением, всей властьюБессмертной мысли и мечты» Это открывает в персонаже безумного авантюриста, способного бросить к ногам своей страсти самые великие и сокровенные плоды мироздания. При чем становится понятно, что это касается не только любви к женщине, но и любви к идее, к желанию. Демон буквально охвачен попыткой возродить себя самого, он поднимает в себе все то, что так старался заглушить, мучимый великим страданием. Когда Тамара умирает, ей прощаются все грехи и даруется право отправиться на небеса. Демон вновь, как когда-то, вступает в неравный бой с тираном, силясь отвоевать свое право на счастье, но терпит ожидаемое поражение. Он вновь становится на путь одиночества, отчаяния и опустошения. Это настоящая трагедия бессмертного существа, которое вынуждено угасать в вечности, не имея возможности наконец потухнуть, как бы ни было сильно желание.Интересно отношение демона к человечеству: «Что повесть тягостных лишений,Трудов и бед толпы людскойГрядущих, прошлых поколений,Перед минутою однойМоих непризнанных мучений?Что люди? что их жизнь и труд?Они прошли, они пройдут...» Удивительно, что демона сумела покорить земная женщина, которая никогда не стремилась к его идеалам, а напротив — чтила бога. Это только подтверждает вольность натуры героя, истинно свободного даже от навязанных мирозданием порядков.