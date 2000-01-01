Напишите сочинение .Поэма Демон.Образы и мотивы поэмы .
Литература
Напишите сочинение .Поэма Демон.Образы и мотивы поэмы .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поэму «Демон» Михаил Юрьевич написал в 1832 году, она по праву считается одной из жемчужин его творчества и романтической поэзии в целом. Поэт и писатель работал над этим произведением целых десять лет и вложил в него всю суть своих тираноборческих амбиций. Не зря главный герой поэмы предстает могущественным противником ужаснейшего из тиранов — творца. Именно поэтому образ демона передает суть авторской мысли гораздо больше, чем собственно сюжет. Судьба демона, его чувства и мысли, отношение к Тамаре — все это создает трагичность и возвышенность персонажа, облагораживает его роль борца за свободу, несправедливо осужденного тираном. Такая интерпретация образа демона была для литературы крайне редкой, даже можно сказать, что пришлась современникам Лермонтова в новинку. Демон вовсе не отрицательный персонаж, хотя он и носит клеймо «позора преступленья», читатель невольно ему симпатизирует, жалеет, гневается на несправедливость бога. Каждая строчка застрагивает струну в душе: «Я тот, чей взор надежду губит,Едва надежда расцветет,Я тот, кого никто не любит,И все живущее клянет.Я бич рабов моих земных,Я царь познанья и свободы,Я враг небес, я зло природы,И, видишь,— я у ног твоих!» Эти строки, несмотря на свое внешне отрицательное содержание, невероятным образом наполняются невыносимым страданием демона, который их произносит. Вместе с тем поэт раскрывает всю глубину и возвышенность натуры персонажа.В начале поэмы демон предстает отрешенным, опустевшим от вечно творимого зла и бесконечной власти над грешными людьми: «Он сеял зло без наслажденья.Нигде искусству своемуОн не встречал сопротивленья —И зло наскучило ему» Кажется, будто из этого замкнутого круга ему не выбраться. Он и сам уверен, что вынужден вечно скитаться, все больше полнясь глубоким страданием из-за собственного всесилия. Но однажды герой узнает о Тамаре, святой женщине, монахине. Эта мимолетная, исключительно земная, но чистая красота пленяет его, побуждает к жизни. С этого момента перед читателем предстает новый демон, такой, каким он был когда-то, будучи во власти страстей. Только теперь он раскрывается в полной мере, во всех гранях своей натуры. Безумная страсть демона похожа на помешательство, чтобы соблазнить Тамару, он клянется в потрясающих масштабами вещах, вызывая некий трепет перед собой: «Пучину гордого познаньяВзамен открою я тебе.Толпу духов моих служебныхЯ приведу к твоим стопам;...Я опущусь на дно морское,Я полечу за облака,Я дам тебе все, все земное —Люби меня!..» Выражая свои чувства, демон пугает и восхищает не меньше, чем его обещания: «С моей преступной головыЯ гордо снял венец терновый,Я все былое бросил в прах:Мой рай, мой ад в твоих очах.Люблю тебя нездешней страстью,Как полюбить не можешь ты:Всем упоением, всей властьюБессмертной мысли и мечты» Это открывает в персонаже безумного авантюриста, способного бросить к ногам своей страсти самые великие и сокровенные плоды мироздания. При чем становится понятно, что это касается не только любви к женщине, но и любви к идее, к желанию. Демон буквально охвачен попыткой возродить себя самого, он поднимает в себе все то, что так старался заглушить, мучимый великим страданием. Когда Тамара умирает, ей прощаются все грехи и даруется право отправиться на небеса. Демон вновь, как когда-то, вступает в неравный бой с тираном, силясь отвоевать свое право на счастье, но терпит ожидаемое поражение. Он вновь становится на путь одиночества, отчаяния и опустошения. Это настоящая трагедия бессмертного существа, которое вынуждено угасать в вечности, не имея возможности наконец потухнуть, как бы ни было сильно желание.Интересно отношение демона к человечеству: «Что повесть тягостных лишений,Трудов и бед толпы людскойГрядущих, прошлых поколений,Перед минутою однойМоих непризнанных мучений?Что люди? что их жизнь и труд?Они прошли, они пройдут...» Удивительно, что демона сумела покорить земная женщина, которая никогда не стремилась к его идеалам, а напротив — чтила бога. Это только подтверждает вольность натуры героя, истинно свободного даже от навязанных мирозданием порядков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Русский язык
Пожалуйста, подберите проверочные слова к словам: ПесЕнку, застАвляла, щЕглята, ч??жи, зАрянка, вывЕсили, клеТки, рАсписных.