Написать по 10 человек, занимающихся вопросом беспризорности и безнадзорности в Р??ссии с 2000 года и конкретные работы. (10 этих, 10 тех) даю доп балы. Министры, социологи, омбудсмен и др.
Обществознание
Написать по 10 человек, занимающихся вопросом беспризорности и безнадзорности в Р??ссии с 2000 года и конкретные работы. (10 этих, 10 тех) даю доп балы. Министры, социологи, омбудсмен и др.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.Н. Кирсанова, Д.А. Дриль, П.Г. Вельский, М.В. Духовской, П.И. Любленский, С.В. Познышев, С.Т. Шацкий----- Беспризорность
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