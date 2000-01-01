Написать по 10 человек, занимающихся вопросом беспризорности и безнадзорности в Р??ссии с 2000 года и конкретные работы. (10 этих, 10 тех) даю доп балы. Министры, социологи, омбудсмен и др.

Обществознание

Написать по 10 человек, занимающихся вопросом беспризорности и безнадзорности в Р??ссии с 2000 года и конкретные работы. (10 этих, 10 тех) даю доп балы. Министры, социологи, омбудсмен и др.

Автор: Гость