Однозначным словом является а)земля b)бежать с)пурга D)жестокий e) проталина

Русский язык
Однозначным словом является а)земля b)бежать с)пурга D)жестокий e) проталина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B) бежать наверное............. но у слова жестокий вродебы тоже одно значение кароч я не уверенна
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