Хімічне явище а)подрпібнення цукру б)горіння політилену в)плавлення чавуну г)фільтрування суміші срочно!!!!

Химия
Хімічне явище а)подрпібнення цукру б)горіння політилену в)плавлення чавуну г)фільтрування суміші срочно!!!!
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Гость:
Фільтрування суміші-це хімічне явище
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