Нужна помощь! Меня в школе назначили министром профилактики правонарушений( туда входят еще два отдела: отдел права и правонарушения, отдел по ПДД ) ЧТО МОЖНО ПО ЭТОМУ СДЕЛАТЬ? КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ? НА КАКИЕ ТЕМЫ? ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖА...

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Под правонарушениями, посягающими на здоровье, санитарно–эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, следует понимать предусмотренные законодательством об административных правонарушениях деяния, сопряженные с нарушением правил, направленных на обеспечение здоровья, санитарно–эпидемиологического благополучия населения и общественной нравственности, и создающие угрозу причинения им вреда.В зависимости от непосредственного объекта правовой охраны глава 6 КоАП, состоящая из 14 статей, предусматривает три группы административных правонарушений:а) правонарушения, посягающие на здоровье населения: сокрытие источника заражения ВИЧ–инфекцией, венерической болезнью и контактов, создающих опасность заражения (ст. 6.1); незаконное занятие частной медицинской практикой, частной фармацевтической деятельностью либо народной медициной (целительством) (ст. 6.2) и т .д.б) правонарушения, посягающие на санитарно–эпидемиологическое благополучие населения: нарушение законодательства в области обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3); нарушение санитарно–эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта (ст. 6.4) и т.д.в) правонарушения, посягающие на общественную нравственность: занятие проституцией (ст. 6.11); получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией (ст. 6.12).Родовым объектом правонарушений, предусмотренных главой 6 КоАП, являются соответственно здоровье населения, санитарно–эпидемиологическое благополучие населения и общественная нравственность.Здоровье населения как родовой объект правонарушений, входящих в рассматриваемую главу КоАП, представляет собой совокупность охраняемых законодательством об административных правонарушениях общественных отношений, обеспечивающих безвредные условия жизнедеятельности многих людей.Одним из основных условий реализации права граждан на охрану здоровья выступает обеспечение санитарно–эпидемиологического благополучия населения. Являясь родовым объектом правонарушений, составы которых сформулированы в главе 6 КоАП, санитарно–эпидемиологическое благополучие населения представляет собой такое состояние здоровья населения и среды обитания людей, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.Общественная нравственность как родовой объект рассматриваемой группы правонарушений – это совокупность охраняемых законодательством об административных правонарушениях общественных отношений, обеспечивающих нравственное здоровье населения. Общественная нравственность базируется на системе господствующих в обществе норм и правил, идей, обычаев, представлений о добре, справедливости, долге и чести.Объективная сторона правонарушений, посягающих на здоровье, санитарно–эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, выражается, как правило, в совершении действий. Некоторые правонарушения могут быть совершены как путем действий, так и в форме бездействия. По законодательной конструкции рассматриваемые правонарушения имеют формальный состав. Административная ответственность наступает за сам факт совершения деяния (действия или бездействия) независимо от наступления каких–либо последствий. Большинство входящих в главу 6 КоАП норм являются бланкетными.По КоАП субъектом большинства административных правонарушений, посягающих на здоровье, санитарно–эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, являются граждане, должностные лица или юридические лица. За совершение ряда правонарушений ответственность могут нести либо только граждане (ст.ст. 6.1, 6.2, 6.9–6.11), либо только должностные лица и юридические лица (ст.ст. 6.7, 6.14).С субъективной стороны правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно–эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, характеризуются умышленной формой вины. Административные правонарушения в сфере санитарно–эпидемиологического благополучия населения также могут быть совершены по неосторожности.Дела об административных правонарушениях, посягающих на здоровье, санитарно–эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, рассматривают и применяют к виновным лицам административные наказания судьи; районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; органы государственной санитарно–эпидемиологической службы Российской Федерации и органы внутренних дел.Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных комментируемой главой, вправе составлять должностные лица уполномоченных на то соответствующих государственных органов, а так