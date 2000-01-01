5^(x-1)≤1 помогите решить

Алгебра
5^(x-1)≤1 помогите решить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A^0 = 1 -- 5^(x-1) ≤ 1 5^(x-1) ≤ 5^0 (основание степени больше 1, знак неравенства не меняется) x-1 ≤ 0 x ≤ 1 Ответ: x∈(-∞; 1]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Звуко буквеный анализ слова флаг
Ответить
Биология
Кокое листо расположение у инжира , черноплодной рябины и малины
Ответить
Русский язык
Пожалуйста, подберите проверочные слова к словам: ПесЕнку, застАвляла, щЕглята, ч??жи, зАрянка, вывЕсили, клеТки, рАсписных.
Ответить
Обществознание
Написать по 10 человек, занимающихся вопросом беспризорности и безнадзорности в Р??ссии с 2000 года и конкретные работы. (10 этих, 10 тех) даю доп ...
Ответить
История
1346 год 1356 год 1380 год 1415 год что лишнее? и почему
Ответить