5^(x-1)≤1 помогите решить
Алгебра
5^(x-1)≤1 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A^0 = 1 -- 5^(x-1) ≤ 1 5^(x-1) ≤ 5^0 (основание степени больше 1, знак неравенства не меняется) x-1 ≤ 0 x ≤ 1 Ответ: x∈(-∞; 1]
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