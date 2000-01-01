Пожалуйста, подберите проверочные слова к словам: ПесЕнку, застАвляла, щЕглята, ч??жи, зАрянка, вывЕсили, клеТки, рАсписных.
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Пожалуйста, подберите проверочные слова к словам: ПесЕнку, застАвляла, щЕглята, ч??жи, зАрянка, вывЕсили, клеТки, рАсписных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помогу, что знаю: Песенку-не знаю Заставляла-заставила Щеголята-щёголь Чиж-чижик Зарянка-заря-зарево Вывесили-вывешивать Клетки-клеточки (клетушки) Расписных-скорее всего нет проверочного слова, надо запомнить.
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