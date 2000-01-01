Льше ниж собака ,а кинь вдвичи бильше за корову . якщо собака и кинь коштують разом 3000 грн ,то корова коштуе: А)1000 Б)1250 В)1500 Г)1600 Д)2000

Математика

Льше ниж собака ,а кинь вдвичи бильше за корову . якщо собака и кинь коштують разом 3000 грн ,то корова коштуе: А)1000 Б)1250 В)1500 Г)1600 Д)2000

Автор: Гость