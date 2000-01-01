Льше ниж собака ,а кинь вдвичи бильше за корову . якщо собака и кинь коштують разом 3000 грн ,то корова коштуе: А)1000 Б)1250 В)1500 Г)1600 Д)2000
Математика
Льше ниж собака ,а кинь вдвичи бильше за корову . якщо собака и кинь коштують разом 3000 грн ,то корова коштуе: А)1000 Б)1250 В)1500 Г)1600 Д)2000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-собака5х-ккорова2*5х -конь2х+10х=300012Х=3000х=3000:12х=250 стоит собака5*250=1250 корова
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