1)сравни выражения и их значения 5+3_3+5 9+2_2+0; 8+10_10+8; 40+7_7+40. 2)закончи формулировку знакомого тебе свойствасложения: результат сложения не изменится, если .. 3)приведи пример, в котором перестановка слагаемых облег...

Математика

1)сравни выражения и их значения 5+3_3+5 9+2_2+0; 8+10_10+8; 40+7_7+40. 2)закончи формулировку знакомого тебе свойствасложения: результат сложения не изменится, если .. 3)приведи пример, в котором перестановка слагаемых облегчает вычисления.

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