1)сравни выражения и их значения 5+3_3+5 9+2_2+0; 8+10_10+8; 40+7_7+40. 2)закончи формулировку знакомого тебе свойствасложения: результат сложения не изменится, если .. 3)приведи пример, в котором перестановка слагаемых облег...

Математика
1)сравни выражения и их значения 5+3_3+5 9+2_2+0; 8+10_10+8; 40+7_7+40. 2)закончи формулировку знакомого тебе свойствасложения: результат сложения не изменится, если .. 3)приведи пример, в котором перестановка слагаемых облегчает вычисления.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) = ; > ; = ; =. 2) если одно из слагаемых равно нулю 3) 44+87+56
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