Сочинение Т. Назаренко "Церковь Вознесения на улице Неждановой". Копировать не из ??нтернета!

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Москва ачень большой, великолепный город, насыщенный различными архитектурными памятниками писать о которых можно до конца своей жизни. Но на картине Назаренко Церковь Вознесения на улице Неждановой изображена вовсе не величественная архитектурная громада. Здесь мы видим маленькую, скромную церковку на тёмной улице. Храм расположен к нам под углом и находится ниже уровня глаз, благодаря чему создаётся впечатление, что мы наблюдаем за открывающимся видом из окна многоэтажки. Невзрачная, простая церковка утром купается в лучах весеннего раннего зарева. Она выделяется ярким розовым пятном на фоне всей композиции. Над ней плывут розово-лиловые облака, словно восхищаясь смелой церковкой, которая несмотря на простоту свою, выделяется ярким радостным пятном и поднимает настроение - они тоже тоже хотят удивлять своими причудливыми цветами! Контрастирует с церковью тёмная мрачная природа вокруг - дорога покрыта чёрной слякотью грязью. В левом углу угрюмо точат сырые, голые деревья, наполовину перекрывающие церковь, безуспешно пытаясь скрыть её очарование. Храм окружён хаотично расположенными зданиями. Здесь проглядывают и современные однообразные постройки и самых разных видов старые дома. Архитектурные эпохи различных времён перемешиваются в этом районе, делая его тем более прекрасным. Как приятно видеть разнообразие - здания разных цветов, размеров, стилей, которые не встретить в современных городских районах среди однообразных домов