Газ совершает работу 200Дж. Каким будет изменение его внутренней энергии если ему ??ередано количество теплоты 400 Дж?
Физика
Газ совершает работу 200Дж. Каким будет изменение его внутренней энергии если ему ??ередано количество теплоты 400 Дж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно 1 закону термодинамики dU=Q-A=400-200=200 Дж
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