Ответьте на вопросы, употребив данные ы скобках слова в нужной форме.Используйте ??редлог в или на. 1.Куда идёт Айдан?( лаборотория). 2.Куда идут дети? (занятия). 3.Куда идёт Арзу?(библиотека). 4.Куда едут родители?(санатор...

Русский язык
Ответьте на вопросы, употребив данные ы скобках слова в нужной форме.Используйте ??редлог в или на. 1.Куда идёт Айдан?( лаборотория). 2.Куда идут дети? (занятия). 3.Куда идёт Арзу?(библиотека). 4.Куда едут родители?(санаторий). 5.Куда ты едешь?(ярмарка). 6.Куда едет Самед?(зоопарк). 7.Куда летит самолёт?(Англия). 8.Куда поднимаются альпинисты?(гора).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Айдан идет в лабораторию. 2. Дети идут на занятия. 3. Арзу идет в библиотеку. 4. Родители идут в санаторий.  5. Я еду на ярмарку. 6. Самед едет в зоопарк. 7. Самолет летит в Англию. 8. Альпинисты поднимаются на гору.
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