Ответьте на вопросы, употребив данные ы скобках слова в нужной форме.Используйте ??редлог в или на. 1.Куда идёт Айдан?( лаборотория). 2.Куда идут дети? (занятия). 3.Куда идёт Арзу?(библиотека). 4.Куда едут родители?(санатор...
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Ответьте на вопросы, употребив данные ы скобках слова в нужной форме.Используйте ??редлог в или на. 1.Куда идёт Айдан?( лаборотория). 2.Куда идут дети? (занятия). 3.Куда идёт Арзу?(библиотека). 4.Куда едут родители?(санаторий). 5.Куда ты едешь?(ярмарка). 6.Куда едет Самед?(зоопарк). 7.Куда летит самолёт?(Англия). 8.Куда поднимаются альпинисты?(гора).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Айдан идет в лабораторию. 2. Дети идут на занятия. 3. Арзу идет в библиотеку. 4. Родители идут в санаторий. 5. Я еду на ярмарку. 6. Самед едет в зоопарк. 7. Самолет летит в Англию. 8. Альпинисты поднимаются на гору.
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