Ответьте на вопросы, употребив данные ы скобках слова в нужной форме.Используйте ??редлог в или на. 1.Куда идёт Айдан?( лаборотория). 2.Куда идут дети? (занятия). 3.Куда идёт Арзу?(библиотека). 4.Куда едут родители?(санатор...

Гость: Гость:

1. Айдан идет в лабораторию. 2. Дети идут на занятия. 3. Арзу идет в библиотеку. 4. Родители идут в санаторий. 5. Я еду на ярмарку. 6. Самед едет в зоопарк. 7. Самолет летит в Англию. 8. Альпинисты поднимаются на гору.