Между цифрами 1 2 3 4 5 поставьте згаки и скобки чтобы получился 0

Математика
Между цифрами 1 2 3 4 5 поставьте згаки и скобки чтобы получился 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1+2)*3-(4+5)=3*3-9=9-9=0
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