Помогите с переводом текста City Grandfather, Country Grandfather

Гость: Гость:

У меня есть два дедушки. Одна живет в городе. Один живет в стране . Город мой дедушка работает в офисе. Он является бизнесменом.Моя страна дед работает в поле и на ферме. Он фермер.Когда я приезжаю в мой город деда в его офисе, он позволяет мне работать на компьютере. Я приклеиваю марки на его деловые письма. Он мне говорит, что я изучаю бизнес.Когда я посетить мою страну деда, он позволяет мне погладить коров, чтобы держать их счастливыми. Он позволяет мне ездить с ним на тракторе. Он мне говорит, что я изучаю сельское хозяйство.В конце каждой поездки, как дед мой город и моя страна деда дать мне большие объятия и сказать: “увидимся очень скоро!1”Может быть, когда я вырасту, я стану фермером и жить в стране. Может быть, плохо быть бизнесменом и жить в городе. Я знаю об обоих.