В чем различия городской культуры от полукочевого скотоводства

История
В чем различия городской культуры от полукочевого скотоводства
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Гость:
Городская культура - оседлый образ жизни
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