Меньший угол имеет меньше

Геометрия
Меньший угол имеет меньше
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Автор: Гость
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Гость:
Скорее всего имеется ввиду, что меньший угол имеет меньше градусов.
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