1. Стриж пролетает за 10 с путь 800 м. Может ли он обогнать электровоз "ВЛ-23", движущийс?? со скоростью 90 км/ч?

Физика

1. Стриж пролетает за 10 с путь 800 м. Может ли он обогнать электровоз "ВЛ-23", движущийс?? со скоростью 90 км/ч?

Автор: Гость