1. Стриж пролетает за 10 с путь 800 м. Может ли он обогнать электровоз "ВЛ-23", движущийс?? со скоростью 90 км/ч?
Физика
1. Стриж пролетает за 10 с путь 800 м. Может ли он обогнать электровоз "ВЛ-23", движущийс?? со скоростью 90 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90км/ч = 90000м/ч : 3600 = 25 м/c * 10 = 250м за 10 сек Нет, не сможет. p.s. Где так быстро стрижи летают? :(
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